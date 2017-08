Drei Tote durch Überschwemmungen in Mumbai

Dabei seien zwei Kleinkinder und ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. “Ein höher gelegenes Haus ist auf das darunter gestürzt und dort saßen die Bewohner fest”, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beseitigung der Trümmer dauere an. Das Hochwasser beeinträchtigte auch den in Indien so wichtigen Zugverkehr. “Ich musste die Nacht in meinem Büro verbringen, weil die Zugverbindungen gestrichen wurden”, berichtete ein Bankangestellter.

In Südasien herrscht derzeit Monsun. Durch die Überschwemmungen infolge der heftigen Regenfälle kamen in den vergangenen Wochen in Indien, Nepal und Bangladesch mehr als tausend Menschen ums Leben.

(APA/ag.)