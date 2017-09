Drei Tote bei Selbstmordanschlägen im Nordirak

Der Anschlag in Hajaj, 210 Kilometer nördlich von Bagdad, galt nach Angaben der Polizei einem Restaurant, das häufig von Mitgliedern der Hashed al-Shaabi-Miliz besucht wird. Die vom Iran ausgebildete paramilitärische Gruppe ist am Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Bei einem Doppelanschlag des IS im Südirak waren am Donnerstag mehr als 80 Menschen getötet worden. Die Anschläge richteten sich gegen ein Restaurant und einen Kontrollposten in der Stadt Nasirijah. Unter den Toten waren auch mehrere Iraner.

(APA/ag.)