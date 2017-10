Drei Tote bei schweren Explosionen an Tankstellen in Ghana

Es kam zu einer Serie von Explosionen - © APA (AFP)

Mindestens drei Menschen sind bei Explosionen an zwei Tankstellen in Ghanas Hauptstadt Accra getötet worden. 32 weitere Menschen seien verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mit. Die Explosionen waren in der Nacht auf Sonntag durch einen in Brand geratenen Erdgas-Tanklaster ausgelöst worden.