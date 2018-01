Drei Tote bei Explosion eines Munitionslagers in Syrien

Bei der Explosion eines Munitionslagers im Westen Syriens sind mindestens drei Soldaten ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, hieß es am Mittwoch aus syrischen Militärkreisen. Die Explosion ereignete sich demnach im Ort Slinfa östlich der Hafenstadt Latakia. Die am Mittelmeer gelegene Region ist eine Hochburg der Anhänger von Präsident Bashar al-Assad.

Zu Silvester waren beim Beschuss des ebenfalls in der Provinz Latakia gelegenen Luftwaffenstützpunktes Hamaimim zwei russische Soldaten getötet worden. Am Montag berichtete das russische Militär zudem, es habe Drohnenangriffe auf seine Stützpunkte in der Region abgewehrt.