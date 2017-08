Drei Todesopfer durch Brände in Italien

Traurige Bilanz der Brände in Italien - © APA (AFP)

In Mittel- und Süditalien hat die Feuerwehr am Montag wieder zahlreiche Feuer bekämpft. Bei den Bränden starben drei Menschen. Die Leichen von zwei Frauen wurden in einer Hütte auf einem Grundstück in Tivoli unweit von Rom entdeckt, die von den Flammen zerstört wurden, berichteten italienische Medien. Ein 84-Jähriger starb am Montag an schweren Brandverletzungen.