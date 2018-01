Drei teure Volvo XC 60 "entführt"

Am Landesgericht Feldkirch wurde ein 49-jähriger Schweizer wegen schweren Betruges zu insgesamt 31 Monaten Haft verurteilt.

Der Mann hatte zuvor in Deutschland, dann auch in Vorarlberg insgesamt drei SUVs der Marke Volvo für eine Probefahrt „ausgeliehen“. Man hatte die Personalien, in Vorarlberg stand sogar der alte Wagen in der Werkstätte des Autohauses. Die Verkaufsleiter vertrauten dem Mann. Er wollte noch kurz auf die Autobahn und das wars. Der Autoverkäufer erkundigte sich bei der Polizei, ob eventuell ein Unfall passiert sei, doch Fehlanzeige. Der Möchtegernautobesitzer drehte Vergnügungsrunden im In- und Ausland, war sogar in Frankreich.