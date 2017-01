Drei Tage Jazzmusik zum Jahresbeginn

Feldkirch. (etu) Drei Tage lang Jazz. Seit 15 Jahren für viele Musikbegeisterte Grund, länger in Feldkirch zu verweilen. „Künstler mit veritablen Karrieren und großem Renommee treffen auf junge Musiker, die sich mit ihrer Kreativität und musikalischem Ideenreichtum bereits einen Namen gemacht haben“, erklärt Sabine Benzer, Geschäftsführerin des Saumarkt Theaters. Und rund 240 Gäste waren dabei, als drei Kollektive zu Gast waren: „Kompost 3“ (Martin Eberle, Benny Omerzell, Manu Mayr und Lukas König), „Julia Siedl Trio“ (Julia Seidl, Stefan „Pista“ Bartus und Andjelko Stupar) und „Jazz Live Trio“ (Klaus Koenig, Patrick Sommer und Andi Wettstein).

Starker Auftakt

Den Startschuss für den „Jazzmarathon“ machten die vier Wahlwiener, die unter dem Pseudonym „Kompost 3“ seit 2009 musizieren. Mit Trompete, Flügelhorn, Klavier, Gesang, Keyboard, Elektronischem Bass, Schlagzeug und Synthesizer war für einen experimentellen Abend gesorgt.

Die einzige weibliche Künstlerin, Julia Seidl aus Wien, hatte Verstärkung von zwei Männern aus der Slowakei und dem Balkan. Sie brachten mit ihren Stücken frischen Wind ins Jazzleben. Ohne Vocals überzeugten sie an Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Das Grande Finale des Festivals bildete das „Jazz Live Trio“. Als Haustrio gründete Leader Koenig die Band in den 1960er-Jahren in einer Jazzkonzert-Reihe des Schweizer Radios SRF. Mit den beiden jungen Ausnahmemusikern Sommer und Wettstein erfuhren die TaS-Gäste ein neues, ungewöhnliches musikalisches Leben.

„Wir wünschen zum Jahresbeginn einen kräftigen musikalischen Impuls für uns alle und ein gutes neues Jahr 2017“, so Benzer abschließend.