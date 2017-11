Drei Tage feinste Genüsse

Kulinarikum Messe im Junker Jonas Schlössle

Götzis. Das Wort Kulinarikum leitet sich vom lateinischen „culinaris“ ab, was ungefähr so viel heißt wie „zur Küche gehörend“. Heute versteht man unter kulinarischen Genüssen durchaus mehr als nur gutes Essen, auch feinste Getränke fallen darunter. Alle Liebhaber von erlesenen Spezialitäten und hochwertigen Produkten kamen am Wochenende in Götzis voll auf ihre Kosten. Im einzigartigen Ambiente des Junker Jonas Schlössle präsentieren insgesamt 24 Anbieter, Feinkost, süße Verführungen und edle Tropfen. Der überwiegende Teil der Austeller stammte aus Vorarlberg, gezielt ergänzt durch österreichische und internationale Köstlichkeiten. In allen Ecken des historischen Hauses duftete es verführerisch nach Kaffee, Schokolade, Brot, Käse, Honig, aber auch das Bouquet edler Weine, spezieller Spirituosen oder eines frischen Bieres lag in der Luft. Bei freiem Eintritt konnte nach Herzenslust, degustiert, genascht und dann natürlich auch gekauft werden. So mancher sicherte sich bereits ein Weihnachtsgeschenk für einen lieben Bekannten oder Verwandten. Die zahlreichen Besucher die an allen drei Tagen nach Götzis pilgerten waren vor allem von der Vielfalt der dargebotenen Speisen und Getränke fasziniert.