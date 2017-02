Drei Spitals-Einlieferungen nach Brand in Wohnblock in NÖ

Vier Wohnungen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen - © APA/Webpic

Bei einem Brand in einem Wohnblock in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in der Nacht auf Dienstag sind drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht worden. Das Feuer war kurz vor 22.00 Uhr im ersten Stock ausgebrochen. Vier Bewohner retteten sich über den Balkon ins Freie, sie wurden von der Feuerwehr mit Steckleitern vom Flachdach in Sicherheit gebracht, berichtete die FF.