Drei Segler am Attersee mit Boot gekentert

Die Witterung auf See war unbeständig und der Wind wechselte oft die Richtung ,als der Salzburger sein sechs Meter langes Segelboot von Unterach Richtung Unterburgau steuerte. Mit ihm an Bord waren ein 47-Jähriger aus Gräfeling in Deutschland und ein 59-jähriger Steyrer. Als eine starke Windböe die Segel erfasst, versuchte der Bootsführer noch die Vorschoten auszulassen, doch es war bereits zu spät. Der Wind fuhr mit voller Kraft in die Segel und ließ das Boot kentern. Die drei Männer gingen etwa 500 Meter vom Ufer entfernt über Bord. Sie konnten sich nur mit Mühe am nassen rutschigen Kiel festhalten, so die Polizei.

Eine aufmerksame Passantin beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Ein 51-jähriger Segler zog die Männer aus dem Wasser. Während des Abschleppvorgangs des Segelbootes kippte das Boot und sank etwa zehn Meter tief auf den Grund des Attersees. Es konnte dann aber mit Hilfe von Ballons unbeschädigt geborgen werden.

