Drei Raumfahrer nach Monaten im All zur Erde zurückgekehrt

NASA-Astronautin Peggy Whitson wieder auf der Erde - © (NASA/Bill Ingalls)

Zwei Amerikaner und ein Russe sind nach einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt im All zurück auf der Erde. Eine Sojus-Kapsel mit der Rekord-US-Astronautin Peggy Whitson, ihrem Kollegen Jack Fischer sowie dem russischen Kosmonauten Fjodor Jurtschichin landete am Sonntag früh planmäßig in der Steppe im zentralasiatischen Kasachstan, wie die Agentur Tass meldete.