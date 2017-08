Ein Toter nach Messerattacke in Wien

Polizei hatte es mit Messerattacken zu tun - © APA (Symbolbild)

Ein 37-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag kurz nach der Einlieferung ins AKH Wien gestorben, nachdem er zuvor in Ottakring von einem Unbekannten mehrere Messerstiche zugefügt bekommen hatte. Auch ein 28-jähriger Freund des Toten erlitt Stichverletzungen. Eines der Opfer hatte zuvor einer Frau ein “Kompliment” gemacht. Es kam zum Streit mit deren Begleiter, der in die Messerattacke mündete.