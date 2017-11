Drei Niederlagen für die AKA

Keine Punkte gab es für die Ländle-AKA-Auswahlen gegen Sturm Graz.

Dornbirn/Altach/Hohenems. Nichts zu holen gab es am vergangenen Wochenende bei den letzten Heimpartien der AKA-Auswahlen U15, U16 und U18 gegen die Alterskollegen der AKA Sturm Graz in der Cashpoint Arena in Altach und im Herrenriedstadion in Hohenems. So mussten die U15 (0:5) und die U18 (0:4) klare zu Null-Niederlagen einstecken, das U16-Team von Roman Ellensohn und Helmut Hafner ging zwar zweimal in Führung (1:0 und 2:1), musste sich am Ende aber ebenfalls mit 2:5 gegen die Steirer geschlagen geben.