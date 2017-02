Drei Monate bedingt in NÖ Prozess gegen IS-Sympathisanten

Das Urteil ist nicht rechtskräftig - © APA (Archiv/Fohringer)

Drei Monate bedingte Freiheitsstrafe hat ein 16-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung erhalten. Dem Lehrling war angelastet worden, ein Foto seines Vaters als Kämpfer für den “Islamischen Staat” (IS) weitergeleitet zu haben. Zudem soll er einem Freund geschrieben haben: “Auch wenn du in Europa bist, mache deinen Jihad”.