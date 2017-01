Drei Menschen – drei berührende Schicksale

Lingenau (me) In dem sozialkritischen Theaterstück „Die geputzten Schuhe“ zeigt die Theatergruppe Lingenau die Verlierer der Gesellschaft aus einer völlig anderen Perspektive. In kurzen Momentaufnahmen erlebt der Zuschauer die dramatischen Ereignisse im Leben von drei Sandlern. Die Premiere des berührenden Theaterstücks findet am Samstag, 28. Jänner um 20 Uhr im Wäldersaal statt.

Akteure

In „Die geputzten Schuhe“ beweisen Anja Bilgeri, Sepp Gröfler, Günther Ritter, Markus Nenning, Hans Moosbrugger, Richard Hagspiel, Mechthild Stöckler und Barbara Herburger ihr schauspielerisches Können. Das Stück wurde bereits vor 25 Jahren von der Theatergruppe Lingenau mit großem Erfolg aufgeführt. Damals wie heute führt Gerhard Lipburger Regie: „Die drei Hauptpersonen lassen uns ihr Aussteigerleben hautnah miterleben. In Rückblenden wird gezeigt, welche Gründe zum sozialen Abstieg geführt haben.“ Das Bühnenbild stammt von Philipp Herburger und Richard Hagspiel. Für Frisuren und Maske sind Monika Dorner und Clarissa Steurer zuständig sowie Elfi Schwärzler für die Kostüme. Für die Technik zeichnet Peter Moser verantwortlich.

Inhalt

Das Leben hat es nicht gut gemeint mit dem Doktor, Emmi und Tschinki. Ein teilweise selbst verschuldetes Schicksal hat sie aus der Bahn geworfen und so pendeln die drei Sandler zwischen ihrer Schlafstätte in einem Abbruchhaus und einer Branntweinstube, die ihnen vorübergehend etwas Wärme bietet. Der Alkohol ist ständiger Begleiter und Trost ihres tristen Daseins, als plötzlich kurz die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufblitzt. Am Ende des Stücks hat der Zuschauer die drei vom Leben geschundenen Figuren liebgewonnen und lässt sich von ihrer Schlichtheit und Wärme berühren. Kartenreservierungen sind bei Peter Moser unter 0664 1813010 oder moser.videoproduktion@gmail.com möglich.