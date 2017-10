Drei Männer nach Bluttat in Ottakring in U-Haft

Ein Tschetschene und ein Afghane stehen unter Mordverdacht - © APA (Archiv/Gindl)

Nach der Bluttat am vergangenen Wochenende in Wien-Ottakring – ein 21-jähriger Serbe wurde in der Nacht auf Sonntag im Bereich der U-Bahnstation Thaliastraße im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung tödlich, ein 31 Jahre alter Bulgare lebensgefährlich verletzt – hat das Landesgericht am Mittwochabend über drei Verdächtige die U-Haft verhängt. Das gab Gerichtssprecher Thomas Spreitzer bekannt.