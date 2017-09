Die Kollision dreier Lkw auf der Westautobahn (A1) bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Dienstag in der Früh und in den Vormittagsstunden für erhebliche Behinderungen gesorgt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Salzburg dauerten nach ÖAMTC-Angaben etwa drei Stunden. Der Stau erreichte zwölf Kilometer Länge.

Bei einem der Unfallfahrzeuge wurde das Führerhaus abgerissen, teilte ein ÖAMTC-Sprecher mit. Zwei der drei Spuren in Richtung Salzburg waren vorübergehend gesperrt. Der Unfall hatte sich gegen 7.00 Uhr ereignet. Die Ursache war noch nicht bekannt. Zwei zunächst alarmierte "Christophorus"-Hubschrauber seien wieder storniert worden, sagte der Club-Sprecher. Der ARBÖ berichtete von einem Verletzten. (APA)