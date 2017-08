Drei Leichen am Montblanc entdeckt und geborgen

Drei Leichen sind am Montblanc entdeckt worden. Sie seien am Mittwoch auf dem Berg in der französisch-italienischen Grenzregion gefunden worden und vermutlich schon seit Jahren tot, sagte ein Sprecher der Bergrettung des Aostatals am Donnerstag. Bei einer Leiche sei der Personalausweis einer deutschen Frau gefunden worden, die demnach 1972 geboren wurde.

Der Ausweis wurde 1995 ausgestellt. Ein französischer Bergsteiger habe den Fund im Eis der Bergkette Domes de Miage gemacht. "Mit steigenden Temperaturen und dem Abschmelzen des Eises werden solche Funde häufiger", sagte Delfino Viglione von der Bergrettung der Polizei. Italienische Medien berichteten, die drei könnten seit Ende der 1990er-Jahre im Eis gelegen sein. Die sterblichen Überreste wurden am Donnerstag geborgen. Die Identifizierung könne eine Zeit dauern, die Kleidung ließe auf die 80er- und 90er-Jahre schließen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. (APA/dpa)