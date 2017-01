Drei Laternser haben das Steak für die Hosentasche erfunden

Alles begann vor rund zwei Jahren. Marco Gander, einer der drei Gründer des Unternehmen Paleo, traf damals im Zug nach Linz einen Metzger aus Möggers. Der Metzger aß eine Proteinwurst. Mittlerweile verkaufen die drei Laternser ihr Produkt nicht nur in Vorarlberg sondern auch in Wien und in der Schweiz.

Die Gründer von Paleo

Paleo © Paleo

Hinter der Marke Paelo stecken die drei Laternser Marco Gander, Sarah Blum und Daniel Rudigier. Als Jungunternehmer, begeisterte Köche sowie Outdoorsportler und Crossfitter, haben sie es sich zum Ziel gemacht, die Welt der Ernährung ein Stück gesünder zu machen.Mit dem “Steak für die Hosentasche” etablieren sie ein biologisches, laktosefreies und glutenfreies Beef Jerky als Protein-Snack im Online- und Offlinesortiment. Und das Produkt der Vorarlberger spricht für sich. Denn in diesen zwei Jahren ist die Nachfrage stark gestiegen. Wie stark? Im Dezember 2015 waren es noch 50 Kilogramm verarbeitetes Premium-Fleisch. Ein Jahr später sind es im Dezember 2016 bereits eine halbe Tonne.

Angus und Galloway-Bio-Rinder

Paleo © Paleo

Das Beef Jerky, auch Trockenfleisch genannt, der Vorarlberger stammt von grasgefütterten Angus und Galloway Bio-Rindern aus Niederösterreich und Irland. Bei der Weiterverarbeitung verzichten sie komplett auf Zucker, Geschmacksverstärker und Co. Die Tiere stehen das ganze Jahr auf der Weide und fressen nur Gras. Das ist auch der Grund, warum sich die Drei für diese Bauern entschieden haben. Denn für ihre Kunden wollen sie nur die beste Qualität. Verarbeitet wird das Fleisch schlussendlich bei einem Vorarlberger Metzger in Möggers.