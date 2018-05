Drei inhaftierte US-Bürger von Nordkorea freigelassen

Kurz vor dem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un hat Nordkorea drei US-Bürger nach mehrjähriger Gefangenschaft freigelassen.

Trump twitterte am Mittwoch, Außenminister Mike Pompeo sei auf dem Rückflug von seinen Gesprächen in Nordkorea und habe die drei Landsmänner mit an Bord. Sie schienen bei guter Gesundheit zu sein.

Universität in Pjöngjang

Trump kündigte an, den Minister und die Freigelassenen persönlich in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) auf der Luftwaffenbasis Andrews zu begrüßen. Bei den Freigelassenen handelt es sich um zwei Dozenten der aus dem Ausland finanzierten Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang sowie einen Missionar. Evangelikale Christen hatten die Universität in Pjöngjang im Jahr 2010 eröffnet. US-Regierungsvertreter hatten Nordkorea gedrängt, vor dem Gipfel die US-Bürger als Zeichen guten Willens freizulassen.