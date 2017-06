Drei Gleitschirmflieger im Pongau abgestürzt

Immer wieder Unfälle mit dem Gleitschirm - © APA

Gleich drei Gleitschirmsportler sind am Freitag in Werfenweng im Pongau verletzt worden. Ein 45-Jähriger geriet gegen 15.00 Uhr etwa 30 Meter über der Erde in Turbulenzen, sein Schirm klappte seitlich ein und er stürzte unkontrolliert zu Boden. Beim Aufschlag auf einer Wiese wurde der Mann schwer verletzt und ins Spital geflogen, berichtete die Salzburger Polizei am Samstag.