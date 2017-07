Generationen ziehen an einem Strang

An einen Um- beziehungsweise Anbau an das Hotel Schiff hatte Seniorchef Gerhard Spöttl schon länger gedacht. Nun da inzwischen, nach seiner Tochter Sabine auch seine beiden Enkelinnen Michaela und Anna in den Familienbetrieb eingestiegen sind freut er sich besonders darüber, dass der Fortbestand des Hotelbetriebes gesichert ist. Auch die einjährige Urenkelin Leonie ist immer mit von der Partie und so erleben die Urlauber im Hotel Schiff wie vier Generationen zusammenhalten und gemeinsam, trotz Frauendomäne, ihren Mann stehen.

Exklusives Hallenbad

Im April dieses Jahres wurde mit dem Bau des neuen Hoteltraktes begonnen. Die Maurerarbeiten vom Keller und erster Etage sind inzwischen so gut wie abgeschlossen, in der Größe wird sich das Vier-Sternehotel in etwa verdoppeln. Mit einem hochmodernen Wellnessbereich wollen die Wirtsleute ihrem Gast in Zukunft besten Komfort bieten. Im Untergeschoß entsteht eine Saunalandschaft mit Bio- und finnischer Sauna, einem Dampfbad, Infrarotkabine, Erlebnisdusche und einem Kneippbecken. Für den Lichteinfall sorgt eine außergewöhnliche Konstruktion zwischen den Etagen. Eine Etage höher entsteht ein hochmoderner Pool mit Gegenstromanlage, dieser wird mit einem Glasboden versehen der dafür sorgt, dass genügend Helligkeit in den darunterliegenden Wellnessbereich einfällt. Neben einem Whirlpool mit Massagedüsen und einer Solegrotte wird ein weitläufiger Ruheraum mit Wasserbetten und Schwebeliegen über drei Etagen hinweg gebaut.

Für die Gäste nur das Beste

Das Obergeschoß wird in massiver Holzbauweise aufgerichtet in dem nordseitig genügend Platz für zehn neue Zimmer eingeplant ist. Großzügig gehaltene Familienzimmer, Romantikzimmer und eine noble Kanisfluh-Suite werden mit viel Eichen-, Fichten- und Zirbenholz ausgestattet werden. Bei der vorgesehenen, offenen Dachkonstruktion bleiben Teile des Dachstuhls sichtbar, diese werden den Gästezimmern eine helle, geräumige Atmosphäre verleihen. Zusätzlich werden im neuen Anbau zwei Gaststuben mit Speisebuffet für die Hausgäste eingerichtet. Um alle vier Etagen gut und bequem zu erreichen wird auch im Neubau ein Personenlift eingebaut.

Wälder Betriebe

Ein Teil der bestehenden Gaststuben wird zu einer Lounge umgebaut, in der es für alle Gäste gemütliche Sitzgelegenheiten am offenen Kamin geben wird. Das komplette Hotel wird in Zukunft durch Wärmerückgewinnung des Grundwassers mit Wärmepumpen beheizt werden. Dadurch will Familie Spöttl-Kurz ihren nachhaltigen Beitrag zum Klima und Umweltschutz leisten. Ein besonderes Anliegen war es den Bauleuten, Handwerker aus der Region für ihr Bauvorhaben zu gewinnen. Zum größten Teil konnten sogar Firmen aus der eigenen Gemeinde herangezogen werden. Bis voraussichtlich Mitte November sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein und alle im Familienbetrieb freuen sich gemeinsam mit dem langjährigen Stammpersonal auf die Neueröffnung.