Drei Gastwirte und zwei Vereine machen eine gemeinsame Sache

Die drei Rankweiler Gastwirte Roland Vith vom Rankweiler Hof, Simon Scherl vom Restaurant Marktplatz und Johannes Summer vom Buffet zum Schnapsbrenner sowie der Liederkranz Rankweil und die offene Jugendarbeit Rankweil veranstalten erstmals unter dem Motto ein Herbstfest in Rankweils Gastgärten. „Es ist ein Startschuss einer zusätzlichen Herbstaktion in der Marktgemeinde Rankweil. Diese Idee soll in den nächsten Jahren kontinuierlich und stetig wachsen. Bei der Premiere wird der Bevölkerung im Raum Vorderland und der Stadt Feldkirch einiges an Schmankerln in Form von kulinarischen Köstlichkeiten und Livemusik geboten“, hofft Wirt Roland Vith vom Rankweiler Hof auf ein Wetterglück und auf viele Besucher in den verschiedensten wunderschönen Rankweiler Gastgärten. Im Rankweiler Hof, im Restaurant Marktplatz und im Buffet zum Schnapsbrenner sollen die Gäste laut Vith vergnügliche Stunden verbringen können und den Alltagsstress für eine gewisse Zeit vergessen. Zum Beginn des Herbstfest in Rankweils Gastgärten gibt die Bürgermusik Rankweil am Vorplatz des Rankweiler Hof ein zweistündiges Konzert. Weitere Live-Bands treten im Lauf des Nachmittags im „Hof“ und im „Marktplatz“ auf. Ein Highlight dürfte der Spielzeug Flohmarkt, das Kürbisschnitzen und die Nähwerkstatt vor dem Rankweiler Hof werden. Viel vorgenommen haben sich die Mitglieder vom Liederkranz Rankweil in den Jausenstationen vom Sängerpark und auf dem St. Petersbühel. VN-TK

Herbstfest in Rankweils Gastgärten am Samstag, 14. Oktober 2017



Veranstalter: Rankweiler Hof, Restaurant Marktplatz, Buffet zum Schnapsbrenner, Liederkranz Rankweil

Zeitplan: Rankweiler Hof: 11 Uhr Bürgermusik Rankweil; 13 Uhr Kinder und Jugendaktionen (Spielzeug Flohmarkt, Kürbisschnitzen, Nähwerkstatt mit der offenen Jugendarbeit Rankweil; 14 Uhr Philipp Lingg & Prinz Grizzley; 16.30 Uhr: Jürgen Ganahl & Michael Fritz von Krauthobel; Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten von der Schlachtpartie bis zu Grillspezialitäten und Käsknöpfle;

Anmeldungen für Flohmarkt, Kürbisschnitzen und Nähwerkstatt: Claudio Herburger 0699/10448177

Buffet zum Schnapsbrenner & Männergesangsverein Liederkranz: 11 bis 19 Uhr: Das Buffet zum Schnapsbrenner verwöhnt mit Schupfnudla und herbstlichen Getränken. Am Petersbühel erwartet sie Wein und Verhackertes mit Brot und am Sängerpark beim Kindergarten Markt „Wurst und Brot“

Restaurant Marktplatz Rankweil: 15 Uhr Sound in a City, Genießen sie die Köstlichkeiten der Saison, wie aktuell Wildgerichte, Kürbisgerichte und Sturm

Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt