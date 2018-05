Drei Frauenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien festgenommen

Die Behörden in Saudi-Arabien setzen nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen ihren Feldzug gegen Frauenrechtsaktivisten fort. Mittlerweile seien in dem erzkonservativen Königreich bereits zehn Frauenrechtsaktivisten, unter ihnen mindestens sieben Frauen, festgenommen worden, erklärte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zählen zu den Inhaftierten die 28-jährige Loujain al-Hathloul, die emeritierte Professorin Aziza al-Youssef sowie Eman al-Nafjan, die für ihren Kampf gegen das in Saudi-Arabien geltende Autofahrverbot für Frauen sowie gegen die Bevormundung von Frauen durch männliche Verwandte bekannt sind. Das Königshaus in Riad hatte laut HRW an dem Tag im September, an dem die Aufhebung des Frauen-Fahrverbots angekündigt wurde, prominente Aktivisten kontaktiert und diese aufgefordert, sich nicht mehr in Medien zu äußern.