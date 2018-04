Drei Frauen und ein Projekt

Das neu konzipierte Manna-BuchCafe wurde mit vielen Gästen eröffnet.

Lustenau. Nach nur sechs Wochen Renovierung und Umbauarbeiten wurde der neue Buchladen Manna am letzten Wochenende eröffnet. An der gleichen Adresse, der Rheindorferstraße 23, gab es zuvor das Geschäft Oase. Als das Lokal neu zur Vermietung stand, war die Idee geboren. Drei Frauen – Alexandra Nussbaumer, Angelika Hämmerle und Marina Casteleijn – fanden sich zusammen zum Gemeinschaftsprojekt. Ihnen war viel daran gelegen, weiterhin einen Buchladen mit christlicher Prägung in Lustenau zu haben. Sie wählten das Büchersortiment nach ihren Kriterien aus, ergänzten das Angebot mit Papier- und Geschenkartikeln und erweiterten den Laden um ein kleines Café. So entstand ihr neues Konzept BuchCafé. Schöne und nützliche Dinge, wie die Textilkollektion Edition der Lebensart (Lebenshilfe Vorarlberg), ergänzen die Palette.

„Ich bin überrascht, wie viel Leute hier vorbeigehen“, sagte Alexandra Nussbaumer. Und der Wunsch der Neo-Unternehmerinnen, dass es von Besuchern an den Eröffnungstagen nur so wimmeln möge, wurde erfüllt. Bei Café, Tee, Sekt oder Fruchtsaft und feinem Gebäck wurde der Laden von Freunden und Kunden inspiziert, in den Büchern geschmökert und so manches gleich gekauft. Susanne Hagspiel, Pressesprecherin Dornbirner Sparkasse, war uner den ersten Kundinnen. Sie wählte ein Buch von Dallas Willard aus, der einer ihrer Lieblingsautoren ist, wie sie erwähnte. „Ich kann ihn jedem, der tiefer in den Glauben einsteigen will, empfehlen“, so Hagspiel.