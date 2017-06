Drei Deutsche bei Motorradunfall in Tirol schwer verletzt

Der 51-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der Namloser Straße von Namlos kommend Richtung Stanzach unterwegs. Am Ende einer Kehre setzte der Deutsche laut Polizei zum Überholmanöver an. Alle drei Motorradfahrer kamen bei der folgenden Kollision zu Sturz. Sie wurden mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

(APA)