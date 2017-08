Drei Arbeitskollegen in russischer Firma erstochen

Am Ende waren drei Arbeitskollegen tot: Aus Eifersucht hat ein Mann in Russland eine Bekannte vom Arbeitsplatz erstochen, anschließend hat er auch zwei Augenzeugen umgebracht. Das Verbrechen habe sich auf dem Gelände des Autoherstellers GAZ in der Wolgastadt Nischni Nowgorod ereignet, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei der Attacke auf die Frau um eine Tat aus Eifersucht handeln, jedoch machte die Polizei keine genaueren Angaben dazu. Nach diesem Angriff habe sich der Mann auf zwei weitere Mitarbeiter gestürzt, die die Tat beobachtet hatten. Sie starben noch an Ort und Stelle an ihren Verletzungen. Auf der Flucht verletzte er noch zwei Männer und versuchte Polizisten zu attackieren. Diese schossen dem Mann nach einem Warnschuss ins Bein und nahmen ihn fest. Dem Mann drohen nach Angaben des Ermittlungskomitees bis zu 20 Jahre Haft. (APA/dpa)