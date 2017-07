Drei Angreifer bei Attacke in Jerusalem getötet

© AFP

In der Altstadt von Jerusalem haben am Freitag drei Angreifer auf israelische Polizisten geschossen und dabei mehrere Beamte schwer verletzt. Nach ihrer Flucht in Richtung Tempelberg seien die Angreifer getötet worden, teilte die israelische Polizei mit. Drei Menschen seien von den Attentätern getroffen worden, zwei von ihnen seien lebensgefährlich verletzt.