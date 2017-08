Drei amerikanische Caritas-Helfer in Afghanistan erschossen

Die Helfer kamen nach ein Rettungseinsatz in einen Hinterhalt - © APA (AFP)

In Afghanistan sind drei humanitäre Helfer der US-amerikanischen Caritas erschossen worden. Sie seien am Montag auf dem Rückweg von einem Einsatz in der Provinz Ghor aus einem Hinterhalt getötet worden. Die Täter seien geflohen, teilte Caritas international am Mittwoch in Freiburg mit, wie Kathpress meldet.