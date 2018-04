„Drehtür-Psychiatrie soll vermieden werden“

Jan di Pauli leitet die Erwachsenenpsychiatrie im Landeskrankenhaus Rankweil. Im Interview spricht er über die steigende Zahl der Krankschreibungen und künftige Herausforderungen.

Jan di Pauli: Es ist gesichert, dass die Zahl der Krankschreibungen und Frühpensionierungen aufgrund psychischer Erkrankungen rasant gestiegen ist. Ob das mit einer echten Zunahme an Krankheitsfällen zu tun hat, ist allerdings umstritten. Bei praktischen Ärzten, aber auch bei der Bevölkerung hat sich die Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen erhöht, womit gleichzeitig die Scham, darüber zu berichten oder sich Hilfe zu suchen, gesunken ist. Das heißt, was früher oft etwa unter Rückenleiden oder Bauchschmerzen lief, wird als das benannt, was es tatsächlich ist: beispielsweise eine Depression oder Angststörung. Trotzdem gibt es Faktoren, die vermuten lassen, dass psychische Erkrankungen zunehmen.

Di Pauli: Durchaus. Vor 15 Jahren hätte es das nicht gegeben, dass sich ein erschöpfter Projektmanager selbst einweist. Heute kommt so was vor. Viele junge Menschen informieren sich im Internet vorab, melden sich dann hier und würden dann gleich schon eine Therapieempfehlung für sich selbst mitbringen (schmunzelt). Bei einer differenzierten Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass das Verständnis für Depression oder etwa Angststörungen gestiegen ist, das Verständnis für Psychosen (Anm., siehe Lexikon) oder Suchterkrankungen dagegen eher geringer wird.

Di Pauli: In den westlichen Ländern ist die Zahl eigentlich konstant. Da macht es keinen Unterschied, ob ich in Vorarlberg oder Norddeutschland lebe. Wobei doch gewisse Faktoren in der Wohnumgebung positiv oder negativ auf die Menschen einwirken. Es wurde etwa festgestellt, dass in sehr urbanen Gegenden, mit wenig Grün und viel Grau, tendenziell mehr Menschen depressiv erkranken. In diesem Sinn ist die Lage in Vorarlberg sicher besser als anderswo.