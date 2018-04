Täglich tummeln sich in der Stadt bis zu 100.000 Besucher

Drehkreuze zur Regelung der Touristenströme in Venedig

Venedig hat erstmals Drehkreuze aufgestellt, um den Zugang von Besuchern zu strategischen Orten der Stadt zu regeln. Damit soll an diesem langen Wochenende bis zum 1. Mai ein Massenandrang von Touristen an Orten wie Markusplatz und Rialto-Brücke geregelt werden. Eines der Drehkreuze wurde unweit der Calatrava-Brücke am Eingang der Stadt aufgestellt.

Sollte der Touristenstrom zu stark werden, sollen die Besucher der “Lista di Spagna”, dem Hauptweg, der zum Markusplatz führt, auf andere Wege umgeleitet werden. Die lokale Polizei soll bestimmen, wann die einschränkenden Maßnahmen angewendet werden sollen, beschloss der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro.

Die Maßnahmen sollen vom heutigen Samstag bis zum 1. Mai gelten, kündigte der Bürgermeister an. Auch der Autoverkehr auf der Ponte della Liberta, der Brücke zwischen dem Festland und Venedig, kann auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxis beschränkt werden, sollte der Andrang zu stark werden. Die Strecke zwischen der Piazzale Roma und dem Bahnhof Santa Lucia soll bei zu starkem Touristenstrom lediglich den Einwohnern Venedigs zugänglich sein. Touristenboote werden bei besonders starkem Besucherandrang nicht vor dem Markusplatz halten können.

Die Pläne zur Regelung der Touristenströme sind Teil eines Maßnahmenpakets, das die Gemeinde der Regierung in Rom sowie der UNO-Kulturorganisation (UNESCO) vorlegen will. Ziel sei, einen “verantwortungsbewussten und nachhaltigen Tourismus” zu fördern und dabei die Interessen der Bewohner zu berücksichtigen.

Seit Jahren diskutiert die Gemeinde Venedig über Maßnahmen zur Regelung der Touristenströme. Täglich tummeln sich in der Stadt bis zu 100.000 Besucher, während der Faschingszeit sind es sogar 130.000.