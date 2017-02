Bayona wurde als bester Regisseur ausgezeichnet - © APA (AFP)

Das Drama “Un monstruo viene a verme” (“Sieben Minuten nach Mitternacht”) von Juan Antonio Bayona ist der große Gewinner der Goyas: der Film räumte am Samstag in Madrid gleich neun der spanischen Filmpreise ab. Unter anderem wurde Bayona als bester Regisseur ausgezeichnet. In der Königskategorie Bester Film gewann jedoch der Thriller “Tarde para la ira” von Raul Arevalo.