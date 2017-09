Dragovic-Debüt für Leicester bei Cup-Sieg über Liverpool

Dragovic war am 31. August, dem letzten Tag der Transferzeit, von Bayer Leverkusen nach England gewechselt. Im Cup erhielt er von Trainer Craig Shakespeare erstmals das Vertrauen und war vor über 31.000 Zuschauern über die gesamte Spielzeit im Einsatz. Obwohl Leicester verletzungsbedingt auf den ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, Stürmerstar Jamie Vardy sowie Matty James und Robert Huth verzichten musste, reichte es zum Sieg über den von Jürgen Klopp betreuten achtfachen Cupsieger. Shinji Okazaki (65.) und Islam Slimani (78.) erzielten die Tore für Leicester.

Eine starke Leistung bot Arnautovic, der zu einem der Matchwinner für West Ham wurde. Der Wiener flankte in der 4. Minute auf Angelo Ogbonna, der per Kopf traf. In der 31. Minute verwertete Diafra Sakho eine Vorlage von Arnautovic zum 2:0 gegen die Bolton Wanderers, Schlusslicht der zweitklassigen Championship. Kevin Wimmer spielte bei der 0:2-Niederlage von Stoke City bei Bristol City durch.

(APA)