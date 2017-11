Drag-Queen überzeugte "The Voice"-Coaches

Bei der TV-Castingshow "The Voice of Germany" standen schon so manche originelle Persönlichkeiten mit besonderen Stimmen auf der Bühne - Trotzdem: Mit einer Drag-Queen hätten die Coaches wohl nicht gerechnet.

Die Kunstfigur Jade Pearl Baker konnte die Coaches bei den Blind-Auditions mit ihrer vielseitigen Stimme überzeugen. Mit dem gefühlvollen und jazzigen Song “Moon River” traf Jade Pearl ins Schwarze – alle vier roten Stühle drehten sich um. Die Travestie-Künstlerin entschied sich jedoch für das Team Fanta.

Jade Pearl Baker ist die erste Travestie-Künstlerin auf der “The Voice of Germany”-Bühne. Von dem Juroren-Duo Michi Beck (49) und Smudo (49) erwartet sich Jade vor allem Erfahrung und Tipps.

Die Berlinerin ist für alles offen: “Natürlich liebe ich vor allem Jazz, Soul, Blues und Folk – also ich bin echt sehr offen. Ich liebe aber auch Ska, Reggae… Es kommt immer darauf an, wie man’s macht.”

Jade Pearl bei den Blind Auditions: