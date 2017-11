Dr. Feelgood kommt ins Rankweiler Altes Kino

Einer der weltweit beliebtesten Rhythm & Blues Sänger Dr. Feelgood gastiert am Donnerstag, 23. November, 20 Uhr, im Rankweiler Alten Kino.

Dr. Feelgood ist eine der wenigen Bands, die im „British Blues Boom“ und in der Punk-Ära gleichermaßen Erfolg hatten. Wie viele andere Pub-Rock-Bands war sie hauptsächlich durch ihre Live-Auftritte bekannt. Mit ihrem 1976 erschienenen Livealbum „Stupidity“ landeten Dr. Feelgood sofort auf Platz eins der englischen Charts. Auf ihm findet sich der Stil ihrer rauen und kompromisslosen Auftritte wieder. Mit Hitsingles wie „Roxette“, „Back in the Night“ oder „Milk and Alcohol“ feierte die Band weltweite Erfolge. Der Hit „See You Later Alligator“ bescherte der Gruppe ihre erste Goldscheibe.