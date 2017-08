Dowas mit neuem Standort

Dowas zieht um: Die Sozialeinrichtung befindet sich nun am Sandgrubenweg 4 in Bregenz. Nur die Gemeinschaftswohnung befindet sich unverändert in Lauterach. Die bisherigen Standorte Merbodgasse 10 (Beratungsstelle), Quellenstraße 18 (Notschlafstelle und Treffpunkt) und Mariahilfstraße 24 (Büro Wohnbetreuungen) wurden geschlossen, wie der “ORF” berichtet.

Das Haus Sandgrubenweg 4 wurde von der Landeshauptstadt angemietet. Die Umzugskosten inklusive Sanierungs- und Umbauarbeiten sollen 800.000 Euro betragen. 280.000 Euro schoss der Sozialfonds zu, den Rest finanziere Dowas selbst. Mit dem Umzug solle das Erscheinungsbild modernisiert werden. Es gibt ein neues Logo, Info-Broschüren befinden sich in Arbeit. Ebenso solle das Erscheinungsbild der Homepage überarbeitet werden.