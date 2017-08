Dovizioso schnappte sich mit Sieg in Silverstone WM-Führung

Andrea Dovizioso holte sich mit dem Sieg die WM-Führung - © APA (AFP)

Spielberg-Sieger Andrea Dovizioso hat auch den MotoGP-Lauf in Silverstone gewonnen. Der Ducati-Pilot aus Italien setzte sich am Sonntag vor dem Spanier Maverick Vinales und dem lange in Führung gelegenen Valentino Rossi durch. Ein Motorschaden kurz nach der Halbzeit beendete den Renntag von WM-Titelverteidiger Marc Marquez und sorgte für einen Umsturz im WM-Klassement, das nun Dovizioso anführt.