Der Italiener gibt auf seiner Ducati das Tempo vor - © APA (AFP)

Andrea Dovizioso hat in der MotoGP-Weltmeisterschaft den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Der Italiener siegte auf einer Ducati im GP von Katalonien in Barcelona am Sonntag vor Weltmeister Marc Marquez und Dani Pedrosa jeweils auf Honda. Das spanische Duo hatte deutlichen Rückstand auf den Sieger.