Dove: Entschuldigung nach rassistischer Werbung

Der Kosmetikkonzern Dove schockte mit einem auf Facebook geposteten 3-Sekunden-GIF. Das Bild war als Werbung für ein neues Duschgel gedacht, ging aber nach hinten los.

Das Bild zeigt eine schwarzen Frau, die ein braunes T-Shirt auszieht, unter dem eine weiße Frau zum Vorschein kommt. Als diese ihr beiges Shirt auszieht befindet sich darunter erneut eine andere Frau.

Die Werbung wurde von Nutzern so stark kritisiert, dass sie kurz darauf wieder gelöscht wurde. Das Problem: In Kombination mit Doves Slogan “Real Beauty” könnte die Werbung so verstanden werden, dass sich wahre Schönheit durch eine helle Hautfarbe definiert.

Dove’s racist advertising is nothing new… just the most recent of many pic.twitter.com/U3fdRICHZv — Black Girl Culture (@blkgirlculture) 8. Oktober 2017

“Doves rassistische Werbung ist nichts neues … nur die neueste von vielen”

Dove entschuldigte sich am Samstag für das Posting:

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7. Oktober 2017

“Ein Bild, dass wir kürzlich auf Facebook veröffentlicht haben, hat es verabsäumt, farbige Frauen angemessen zu repräsentieren. Wir bereuen die Kränkung, die es verursacht hat.”

Trotz der ernst gemeinten Entschuldigung kann der Konzern die Negativpresse und die Kommentare nicht mehr rückgängig machen. Einige Kunden rufen derzeit sogar zum Boykott von Dove auf.

