Doskozil würde U-Ausschuss zu Causa Eurofighter unterstützen

Der Ressortchef kritisierte, dass erste Aussagen von Airbus (vormals EADS) darauf schließen ließen, dass das Unternehmen nicht an einer Aufklärung interessiert sei. Er lade Airbus jedoch ein, zur Aufklärung dieses “Kriminalfalls” beizutragen. Wenn die Republik Österreich auf Basis “valider Beweise” ernsthafte Schritte setzt, erwarte er sich auch von Airbus, sich sachlich damit auseinanderzusetzen. Diesen Eindruck habe er bisher aber nicht, hieß es weiters.

Der Verteidigungsminister hatte laut eigenen Angaben in München keine Kontakte zu Airbus. Man habe “alles auf den Tisch gelegt” und hier wäre auch “der falsche Zeitpunkt” gewesen. Jetzt seien die Gerichte am Werk, meinte Doskozil. Auf die Frage, ob er auch zu einer außergerichtlichen Einigung bereit wäre, meinte Doskozil er sei grundsätzlich gesprächsbereit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber das Gericht am Wort. Einschätzen, wie lange die Arbeit der Justiz nun dauern könnte, wollte er nicht. “Ich hoffe, dass es rasch geht”, dies sei im Interesse der Steuerzahler, so Doskozil.

In den nächsten Wochen werde nun zu beurteilen sein, ob es einer politischen Aufklärung bedarf und dies Sinn mache, erklärte Doskozil. Alle Unterlagen werden jedenfalls zur Verfügung gestellt.

(APA)