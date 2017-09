Doskozil will tägliche Bewegungseinheit fix verankern

Derzeit läuft die Bewegungseinheit auf Projektbasis - © APA

Die fixe Budgetierung der Täglichen Bewegungs- und Sporteinheit (TBuS) ist für Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein “wesentlicher Faktor” bei künftigen Regierungsverhandlungen. Eine so wichtige Initiative könne nicht wie derzeit auf reiner Projektbasis geführt werden, so Doskozil am Montag.