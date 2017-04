Doskozil will Lösung der Türkei-Blockade von NATO-Programm

Doskozil: "Unser Beitrag ist substanziell" - © APA

Die türkische Blockade von Ausbildungs- und Trainingsprogrammen österreichischer Soldaten im Rahmen des NATO-Programmes “Partnerschaft für den Frieden” hat am Donnerstag auch die EU-Verteidigungsminister beschäftigt. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach die Blockade bei dem Treffen in Malta an, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte.