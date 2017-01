Doskozil will Kontrollen an Grenze zur Slowakei

Auch Kontrolle in Zügen soll forciert werden - © APA

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) will nun auch die Grenze zur Slowakei kontrollieren. Anlass ist, dass Schlepper vermehrt diese Route wählen würden, berichtete er in mehreren Zeitungsinterviews (“Kurier”, “Kleine Zeitung”, “Die Presse”). Angeboten wird vom Verteidigungsminister ferner, bis zu 100 Soldaten für Kontrollen in Zügen zur Verfügung zu stellen.