Doskozil-Rückkehr ins Burgenland fix

Wie bereits erwartet, kehrt Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ins Burgenland zurück: Der SPÖ-Landesparteivorstand gab dazu am Mittwochnachmittag in Eisenstadt einstimmig Grünes Licht.

Er habe immer gesagt, dass er in Pension gehen werde, wenn Doskozil als Landeshauptmann ins Burgenland komme. “Durch die Tatsache, dass die SPÖ die Nationalratswahl nicht gewonnen hat – vor allem aber durch die Tatsache, dass die Bundes-SPÖ ohne ernsthafte Verhandlungen in Opposition geht, hat sich die Situation grundlegend geändert”, stellte Bieler fest.

Bieler sieht “gute Basis für die Zukunft”

Es sei daher für ihn “ganz klar”, dass er im Dezember sein Regierungsamt niederlegen werde, “damit Hans Peter Doskozil nahtlos in die Arbeit der Burgenländischen Landesregierung einsteigen kann”, sagte Bieler. Er übergebe Doskozil “ein gut bestelltes Haus im Bereich der Finanzen” mit einem niedrigen Schuldenstand des Kernhaushaltes und einem hohen Maastricht-Überschuss und vor allem mit den Möglichkeiten, auch große Projekte wie den Bau des Krankenhauses in Oberwart finanzieren zu können. “Das ist eine gute Basis für die Zukunft”, so Bieler.