Doskozil-Kritik zu Sicherheit bei Großveranstaltungen

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich nach dem burgenländischen Sicherheitsgipfel am Dienstag für eine bessere Akkordierung im Bereich der Sicherheit auf Bundesebene ausgesprochen. Er kritisierte, dass Österreich trotz der in Europa herrschenden Terrorgefahr erst "relativ zeitverzögert" beginne, Großveranstaltungen entsprechend zu sichern.

Der Terror sei bereits in den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahren mitten in Europa angekommen. Speziell in diesem sensiblen Bereich der Sicherheit müsse rascher reagiert werden, so der Verteidigungsminister.