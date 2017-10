Doskozil hält SPÖ-Wahlkampf für “ausbaufähig”

Doskozil sieht die Grenzen des Wahlkampfs eindeutig überschritten - © APA

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hält den Wahlkampf der SPÖ für “ausbaufähig”, hofft aber auf eine starke Schlussoffensive, die der Partei neuerlich das Kanzleramt sichert. Dies sagte Doskozil am Dienstag am Rande eines Pressetermins in Wien. Von Nachfolgediskussionen in der SPÖ hält Doskozil nichts.