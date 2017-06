Doskozil für Neugestaltung der Schengen- und Dublin-Regeln

Man sollte die Lehren aus der Flüchtlingssituation 2015 ziehen, “wo Europa nicht Herr der Lage war, und so etwas darf grundsätzlich nicht mehr passieren”, betonte Doskozil zur Debatte über die Mittelmeerroute. Man habe dies auch in Brüssel deponiert, es brauche effektiven Außengrenzschutz, Verfahrenzentren für Asylwerber außerhalb der EU und Rückführungsabkommen. Da sei auf europäischer Ebene noch einiges zu diskutieren.

ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz betont im Disput mit Kanzler Kern um seine Forderung nach Schließung der Mittelmeerroute stets, auf einer Linie mit dem Verteidigungsminister zu sein. Doskozil nahm zwar nicht Kerns Formulierung “Vollholler” in den Mund, fühlt sich dem ÖVP-Chef aber trotzdem nicht näher als seinem eigenen Parteivorsitzenden: “Nein, überhaupt nicht”, meinte er auf eine entsprechende Frage, er sei im Gegenteil in dieser Frage “eng abgestimmt” mit Kern, betonte Doskozil. Die Situation an der Mittelmeerroute sei anders als am Westbalkan, eine Schließung werde “nicht von heute auf morgen gehen”.

Die geforderten Verfahrenszentren strebe er nicht in instabilen Ländern wie Libyen an, erklärte Doskozil, sondern in stabilen Staaten wie dem Niger. Dort müsse dann ein ordentliches Asyl-Verfahren abgewickelt werden, dann gäbe es eine legale Migration nach Europa – das setze aber voraus, dass es keine illegale Migration geben dürfe. Dies alles werde Geld kosten, erklärte der Minister.

Einmal mehr bezeichnete Doskozil die Dublin-Regelung als “Denkfehler”, das System sei neu zu gestalten. Änderungsbedarf sah er abermals auch beim Schengener Grenzkodex. Angesichts des bevorstehenden Endes der nationalen Grenzkontrollen meinte Doskozil, wenn ein Staat glaube, seine Grenzen schützen zu müssen, solle dies auch möglich sein.

Es könne keine unbegrenzte Zuwanderung geben, man müsse sehen, was ein Land vertrage, verteidigte Doskozil auch die österreichischen Asyl-Obergrenzen. “Ich glaube schon, dass man sich Grenzen geben muss.” Natürlich wäre auch er für eine Halbierung der Obergrenze gewesen, wie sie die ÖVP wollte, aber “Halbierung ist ein schönes Schlagwort”, wenn niemand wisse, wie man das tatsächlich umsetzen könne, wenn es einen weiteren Ansturm gebe.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte unterdessen, in der Causa Mittelmeerroute müsse es “natürlich” Ziel sein, diese zu schließen. “Jetzt geht es darum, dass die Bundesregierung in dieser Sache geschlossen und entschlossen auftritt”, sagte die vormalige Innenministerin im “Kurier”. Dann könne Österreich auch etwas bewegen: “Bei der Balkanroute haben wir es bewiesen.”

Dass Experten sagen, dort zu patrouillieren, sei nicht möglich, erinnere sie an “sogenannte Expertenaussagen” zur Situation 2015. “Hätten wir damals den Beschwichtigern und Verzögerern nachgegeben und den Zaun nicht gebaut, dann wäre die Balkanroute bis heute nicht geschlossen”, meinte Mikl-Leitner laut der Tageszeitung.

Sie sei 2014 für den Vorschlag, in UNHCR-Zentren außerhalb Europas zu prüfen, wer die Chancen bekommen soll, auf legalem Wege nach Europa zu kommen, kritisiert worden. Heute sei das Mehrheitsmeinung. Auf die Frage, welche Fehler von 2015 die Politik nicht wiederholen sollte, meinte die Landeshauptfrau, die Europäische Union habe in der Migrationskrise wenig Lösungskompetenz gezeigt. Das dadurch verspielte Vertrauen könne zurückgewonnen werden, indem die EU-Außengrenzen ordentlich gesichert und alle illegalen Migrationsrouten gesperrt würden. Natürlich müsse man die afrikanischen Länder stärken, damit sich die Menschen erst gar nicht auf den Weg machen.

Die FPÖ wirft Verteidigungsminister Doskozil nach dessen Auftritt in der ORF-“Pressestunde” vor, zu versuchen, die Bevölkerung zu täuschen. Die von Doskozil geforderten “Verfahrenszentren” würden die Migration keinesfalls stoppen, im Ergebnis würden nur aus illegalen Migranten legale Migranten, kritisierte der blaue Vize-Klubchef Walter Rosenkranz.

(APA)