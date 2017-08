Doskozil besuchte Alpin-Profis auf zwei und vier Beinen

Die Soldaten des Kommandos Gebirgskampf sind Spezialisten für den Einsatz im Hochgebirge und in schwierigem Gelände. Die Höhentauglichkeit des Ministers hielt sich zwar in Grenzen – das Steinerne Meer war dem Burgenländer sichtlich nicht ganz geheuer – für die Soldaten sind Ausbildung und Training im Hochgebirge aber essenziell. Zwei Drittel des Bundesgebiets sind Gebirge, die Fähigkeiten in diesem Gelände werden aber auch bei Auslandseinsätzen gebraucht, etwa im Kosovo. Gebirgskampf sei eine jener Facetten des Bundesheers, die auch “international hohe Anerkennung” genießen würden, betonte Doskozil. Die Fähigkeiten seien nicht nur in Auslandseinsätzen gefragt, sondern auch im Katastrophenschutz.

Das Übungsszenario am Donnerstag war durchaus schwindelerregend: Angenommen wurde, dass ein Hubschrauber am Berg notlanden musste und der verletzte Pilot zu bergen ist. Dafür fuhren die Alpin-Spezialisten mit allen Geschützen auf: Vom spektakulären Abseilen von Fels und Helikopter bis zum getarnten Scharfschützentrupp mit einem Heeresbergführer an der Spitze war alles für die Ministeraugen und Kameras dabei. Der Heeresbergführer ist die höchste Ausbildung des Gebirgskampfzentrums, das auch im Rahmen der europäischen Ausbildungskooperation “EU Pooling and Sharing Mountain Training Initiative” genutzt wird.

Trittsicheren Untergrund gab es dann beim Tragtierzentrum in Hochfilzen, das ebenfalls zum Gebirgskampfzentrum gehört. Die gut 50 Haflinger und vier Esel werden zum Transport von Ausrüstung, Gerät und Munition verwendet. Die kräftigen und genügsamen Tiere eignen sich laut Kommandant Josef Hager sehr gut für hochalpines Gelände abseits von Straßen und Wegen – die Haflinger werden bis 3.000 Meter Höhe eingesetzt, die Esel schaffen es sogar bis 5.000 Meter.

Die Tragtiere, darunter Esel “Chef”, vollführten die Show für Minister und Medien ohne Zicken – was nicht selbstverständlich ist, weil: “Dienstgrade ignorieren sie meistens”, wie Hager einräumte. Nebenbei hat Doskozil auch etwas gelernt, zum Beispiel, dass Esel “wesentlich intelligenter” sind als Pferde. Deshalb, erklärt Hager, mögen sie im Gegensatz zu anderen auch keine “Drillausbildung”.

Freilich verlässt sich das Bundesheer nicht nur auf Tiere. Im Zuge der aktuellen Beschaffungsoffensive, die durch ein Budget-Plus möglich wurde, gibt es auch neue Fahrzeuge für die Truppe: So bekommen die Gebirgsverbände Quads um zwei Millionen Euro, die abseits von befestigten Straßen zum Einsatz kommen können. Dazu kommen noch 32 schneetaugliche “Hägglunds”, die Anfang 2019 übergeben werden sollen.

