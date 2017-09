Doskozil bestätigte Assinger als BSG-Aufsichtsratschef

Sie ist dann Servicestelle für die Sportverbände. “Armin Assinger hat mich in mehreren Gesprächen in den letzten Monaten davon überzeugt, dass er der Richtige für diese Funktion ist. Er verfügt über persönliche Erfahrung als Spitzensportler und kennt die österreichische Sportwelt in all seinen Facetten. Wer den ehemaligen Profisportler kennt, weiß, wie sehr ihm der Sport am Herzen liegt”, erklärte Doskozil die Bestellung des TV-Moderators (“Die Millionenshow”) und ORF-Co-Kommentators in einer Aussendung.

Laut Doskozil habe Assinger auch klare Vorstellungen für die Weiterentwicklung des Breitensports. “Es ist uns beiden ein großes gemeinsames Anliegen, die Kinder für Bewegung und Sport zu motivieren. Ich bin überzeugt davon, dass Armin Assinger den richtigen Zugang zu dieser verantwortungsvollen und unabhängigen Aufgabe hat und diese unbefangen im Sinne des Sports erfüllen wird.”

Der Aufsichtsrat ist neben den Kommissionen für Breiten- und Spitzensport, der Geschäftsführung und der Generalversammlung ein Organ der Bundes-Sport GmbH. Dem Aufsichtsrat obliegt unter anderem die Prüfung der Vermögensgegenstände der GmbH, Genehmigung von Rechtsgeschäften, die Prüfung des Jahresabschlusses und Berichterstattung sowie die Erstattung eines Vorschlages für die Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin für Förderungen der Sportorganisationen. Die GeschäftsführerInnen-Bestellung steht noch aus, sie soll möglichst noch vor der Nationalratswahl am 15. Oktober erfolgen.

“Ich freue mich auf diese ehrenvolle Aufgabe. Mit der Übernahme der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden folge ich ausschließlich dem Ruf des Sports, der mir Zeit meines Lebens besonders am Herzen liegt”, wird Assinger in einer Aussendung des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport zitiert. “Ich sehe es nicht nur als eine Ehre, sondern vielmehr als eine Verpflichtung, mich in den Dienst des österreichischen Sports zu stellen.”

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind auf fünf Jahre bestellt. Den Bestimmungen des Bundes-Sportförderungsgesetzes entsprechend wird ein Platz im Aufsichtsrat vom Finanzministerium und zwei von der BSO (Bundes-Sportorganisation) bestellt. Die Bestellung des Aufsichtsratsvorsitzenden kommt dem Sportminister zu und ist einer der ersten Schritte zum Aufbau und zur Organisation der Bundes Sport GmbH.

Armin Assinger wurde 1964 in Graz geboren, war von 1984 bis 1995 Skirennläufer und gewann vier Weltcuprennen für den ÖSV. Seit 1996 ist der Kärntner Co-Kommentator bei Skirennen und moderiert verschiedene Fernsehshows. Der ehemalige Gendarm ist in seiner Heimatgemeinde Hermagor Präsident des ortsansässigen Fußballvereins.

(APA)