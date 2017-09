Laut Doskozil soll Militär bei klassischer Polizeiarbeit assistieren - © APA

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) beklagt “neue Schlepperrouten” auf dem Balkan. “Die Balkanroute ist immer noch nicht gänzlich geschlossen”, so Doskozil am Mittwoch in der deutschen Zeitung “Die Welt”. Er geht davon aus, dass von 12.000 Personen, die heuer in Österreich Asyl beantragt haben, 8.000 über den Balkan gekommen sind.